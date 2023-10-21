Bloomberg заявил об обсуждении США и Израилем создания в Газе временного правительства

Официальные лица США и Израиля, которые видят будущее сектора Газа без ХАМАС, начали обсуждать возможности политического устройства в регионе, включая возможность создания временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и привлечением арабских правительств, сообщили знакомые с обсуждениями в правительстве США источники агентства Bloomberg 21 октября.
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