Bloomberg заявил об обсуждении США и Израилем создания в Газе временного правительства

Официальные лица США и Израиля, которые видят будущее сектора Газа без ХАМАС, начали обсуждать возможности политического устройства в регионе, включая возможность создания временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и привлечением арабских правительств, сообщили знакомые с обсуждениями в правительстве США источники агентства Bloomberg 21 октября.