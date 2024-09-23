Были ли женщины в древности зависимы от мужчин?

Изображение из сети Интернет Одним из самых нелепых представлений, унаследованных нами еще от эпохи Просвещения 18 века, является мнение, что в начале развития общества женщина была фактически рабыней мужчины.
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