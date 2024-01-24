Суд в Екатеринбурге оставил на свободе мать юных азербайджанцев, избивших девочку

Инцидент произошёл перед Новым годом в Нижнем Тагиле. Женщина наблюдала за дракой и даже сама ударила школьницуНа свободе останется в ближайшие месяцы мама мальчиков, которые избили перед Новым годом школьницу в Нижнем Тагиле.
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