Суд в Екатеринбурге оставил на свободе мать юных азербайджанцев, избивших девочку

Инцидент произошёл перед Новым годом в Нижнем Тагиле. Женщина наблюдала за дракой и даже сама ударила школьницуНа свободе останется в ближайшие месяцы мама мальчиков, которые избили перед Новым годом школьницу в Нижнем Тагиле.