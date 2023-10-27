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Первый прецедент: Total Energies согласен отдать свой катарский СПГ другим странам

Первый прецедент: Total Energies согласен отдать свой катарский СПГ другим странам

Крупные поставки сжиженного природного газа (СПГ), предусмотренные 27-летним соглашением Катара с французским концерном Total Energies, могут быть перенаправлены в неевропейские страны, если это окажется необходимым.

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