Сенаторы США представили законопроект о внесении РФ в список спонсоров терроризма в обход Госдепа

Сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в среду представили законопроект, который вносит Россию в список стран — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине в обход Госдепартамента, передает ТАСС.