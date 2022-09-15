Сенаторы США представили законопроект о внесении РФ в список спонсоров терроризма в обход Госдепа

Сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в среду представили законопроект, который вносит Россию в список стран — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине в обход Госдепартамента, передает ТАСС.
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