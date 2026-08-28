Зеленский поручил собрать голоса для финансирования Украины

Зеленский поручил собрать голоса за законопроекты для финансирования Украины. По данным из офиса президента, страна должна выплатить МВФ 1,5 миллиарда долларов до конца года, а общая задолженность превышает 10 миллиардов долларов.
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