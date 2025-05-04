Незалежная в аренду: как США получили «право первой ночи» на украинские недра

Пожалуй, откровеннее других с той стороны критическое положение ВСУ описал Дональд Трамп, который в очередном интервью объяснил свою инициативу в переговорах между Москвой и Киевом желанием спасти Украину от разгрома.
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