Ракова: 75% вакансий на столичном рынке труда требуют среднего образования

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации на рынке труда, отметив, что около 75% всех вакансий в столице требуют наличия среднего профессионального образования.
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