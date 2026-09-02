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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: Четверо фермеров были убиты и несколько ранены в результате...

Демократическая Республика Конго: Четверо фермеров были убиты и несколько ранены в результате нападения неизвестных лиц на район Ндвали на западном побережье озера Эдвард на территории Рутшуру, провинция Северное Киву, в ночь с 31 августа на 1 сентября.

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