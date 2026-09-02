Демократическая Республика Конго: Четверо фермеров были убиты и несколько ранены в результате нападения неизвестных лиц на район Ндвали на западном побережье озера Эдвард на территории Рутшуру, провинция Северное Киву, в ночь с 31 августа на 1 сентября.