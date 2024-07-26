Римские медицинские инструменты стали предметом исследования ученых из Университета Эксетера. Они провели компьютерную томографию шести артефактов, найденных около 125 лет назад в Лондоне, на месте древнеримского поселения Лондиниум.
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