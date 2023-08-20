«Кина не будет». Народ не хочет смотреть «наши фильмы». Кинотеатры закрываются

Николай Кузнецов Не знаток, не могу так безаппеляционно судить, как многие, но скачал и смотрел сериал "Пират и пиратка" - понравился, и актеры хорошие. Но вообще фильмы маловато смотрю, слишком многие создатели фильмов не уважают зрителей, часто врут и лепят то, что считают зритель схавает.

Alex Немо Вот просто для сравнения - Голливуд из бюджета США не получает ни копейки. Так может просто подход к кинопроизводству следует изменить уйдя от растранжиривания госбюджета на самоокупаемость? Тут правда проблемка появится - чем (и главное за что!) кормить чиновников из «Фонд кино» и Минкульта...