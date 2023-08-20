Вскрылась правда – наше кино оказалось никому не нужным. Многолетняя кампания по «развитию российского кинематографа», как выяснилось, добилась заметных успехов лишь в «освоении» государственного бюджета.
«Кина не будет». Народ не хочет смотреть «наши фильмы». Кинотеатры закрываются
Комментарии
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Николай Кузнецов
Не знаток, не могу так безаппеляционно судить, как многие, но скачал и смотрел сериал "Пират и пиратка" - понравился, и актеры хорошие. Но вообще фильмы маловато смотрю, слишком многие создатели фильмов не уважают зрителей, часто врут и лепят то, что считают зритель схавает.
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6 час.
Alex Немо
Вот просто для сравнения - Голливуд из бюджета США не получает ни копейки. Так может просто подход к кинопроизводству следует изменить уйдя от растранжиривания госбюджета на самоокупаемость? Тут правда проблемка появится - чем (и главное за что!) кормить чиновников из «Фонд кино» и Минкульта...
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3 час.
Мария Беликова
Я не смотрю современные фильмы, потому что они ЛЖИВЫЕ. Либо полные пустышки. Если показывают советский период - то только для того, чтобы облить его грязью. Вот фильм Бондарчука "Сталинград". Думаете это о Великом подвиге нашего народа? Щас....Это о том, как русская женщина в окопах трахалась с немцами. Со всеми подробностями. Это можно смотреть? Хорошо, что отец Бондарчука не дожил до такого позора!
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7 мин.
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