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Россия приостанавливает участие в работе ПАСЕ ОБСЕ до окончания спецоперации

Россия приостанавливает участие в работе ПАСЕ ОБСЕ до окончания спецоперации

Россия приостанавливает участие в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), соответствующее заявление последует на следующей неделе, как раз перед очередной сессией, которая пройдет в Вене 23-25 февраля.

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