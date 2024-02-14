Россия приостанавливает участие в работе ПАСЕ ОБСЕ до окончания спецоперации

Россия приостанавливает участие в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), соответствующее заявление последует на следующей неделе, как раз перед очередной сессией, которая пройдет в Вене 23-25 февраля.