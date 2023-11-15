ООН: гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофе из-за дождей

По заявлениям представителей Организации Объединенных Наций (ООН), ситуация в секторе Газа в ближайшие 48 часов может серьезно ухудшиться – нехватка топлива в скором времени приведет к остановке телекоммуникационных компаний и передающих устройств, кроме того, сотни тысяч беженцев из-за проливных дождей оказались в еще более тяжелом положении.