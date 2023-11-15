Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    "Сбитый лётчик" с гонором космонавта.Адвокат Стрелкова...
  • лина любимцева
    А ДЕТЕЙ ЗАЧЕМ тогда они "заводили"? Дети еще вырастут и узнают правду о себе... ПуГалкины разболтали, растрепали, раз...Фаворит Пугачевой...
  • Татьяна Рябинова
    Элитный полк, а я по наивности думала это из детей наше элитыВ Подмосковье фор...

ООН: гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофе из-за дождей

ООН: гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофе из-за дождей

По заявлениям представителей Организации Объединенных Наций (ООН), ситуация в секторе Газа в ближайшие 48 часов может серьезно ухудшиться – нехватка топлива в скором времени приведет к остановке телекоммуникационных компаний и передающих устройств, кроме того, сотни тысяч беженцев из-за проливных дождей оказались в еще более тяжелом положении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх