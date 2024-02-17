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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Байден: США рассматривают варианты действий в связи со смертью Навального*

Байден: США рассматривают варианты действий в связи со смертью Навального*

По словам президента США, Вашингтон пока не знает, из-за чего умер Навальный* США рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Алексея Навального, сказал президент Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций из-за кончины оппозиционного деятеля.

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