СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР
Комментарии
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Владимир Карпов
А почему, как говорит Константинов "в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконным акта о передаче полуострова в состав УССР, актуализировать эту тему власти республики планируют после окончания СВО на Украине"??? Наоборот, если доказательная база сформирована, то чего тянуть ??? Давно пора на законодательном уровне признать передачу Крыма Украине незаконной и на этой основе признать законным возвращение Крыма в состав России !!!
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