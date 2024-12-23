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В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР

В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Комментарии
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Владимир Карпов
А почему, как говорит Константинов &quot;в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконным акта о передаче полуострова в состав УССР, актуализировать эту тему власти республики планируют после окончания СВО на Украине&quot;??? Наоборот, если доказательная база сформирована, то чего тянуть ??? Давно пора на законодательном уровне признать передачу Крыма Украине незаконной и на этой основе признать законным возвращение Крыма в состав России !!!
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