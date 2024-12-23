В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР

Владимир Карпов

А почему, как говорит Константинов "в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконным акта о передаче полуострова в состав УССР, актуализировать эту тему власти республики планируют после окончания СВО на Украине"??? Наоборот, если доказательная база сформирована, то чего тянуть ??? Давно пора на законодательном уровне признать передачу Крыма Украине незаконной и на этой основе признать законным возвращение Крыма в состав России !!!