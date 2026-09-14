Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах дистанционно

С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы и Мособлдумы, а также в местные советы ряда городских округов.
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