В Удмуртии инспекторы патрульно-постовой службы полиции потушили возгорание

В ночное время экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе лейтенанта полиции Михаила Охотникова, сержанта полиции Александра Сераева и прапорщика полиции Алексея Федорова нес службу на территории Ленинского района г.
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