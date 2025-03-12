Титов: Китай повышает ставку на отношения с Россией

Пекин сменил сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы.фото: kremlin.ruПекин делает еще большую ставку на отношения России и Китая, ценит дружбу в условиях стремительно меняющегося мироустройства.
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