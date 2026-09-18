Долги по ЖКХ списываются через 3 года, но срок давности не гарантирует отмену

Вопрос, списываются ли долги по ЖКХ через 3 года, и какой срок исковой давности установлен в 2026 году возник на фоне обсуждения ситуации с Филиппом Киркоровым.
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