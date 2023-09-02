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Щербакова о том, какую профессию хотела бы освоить: «В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока не уверена, что это именно то, чем я хочу заниматься»

— Какую профессию хотели бы освоить в будущем, помимо тренерской? — Естественно, я хочу помимо тренерской ещё какую-то освоить.

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