Белоусов поздравил сотрудников финансово-экономической службы ВС РФ

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов адресовал военным финансистам поздравление с профессиональным праздником, отметив, что они особо поддерживают участников специальной военной операции, а также решают социальные проблемы военнослужащих и членов их семей, помогают военным пенсионерам и гражданскому персоналу.