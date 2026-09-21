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Иркутск Сегодня

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Избирком Приангарья обнародовал первые итоги выборов: в Госдуму проходят четыре кандидата от трёх партий

По результатам обработки 95% протоколов участковых комиссий, явка на выборах депутатов Государственной Думы в Иркутской области составила 38,7%.

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