Интересная жизнь с Vera Star Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: golfstriminform.
В Госдуме жестко ответили министру Кравцову, предложившему снабжать Таджикистан учебниками и учителями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Поплавская
Вот вы и договорились.... Если нам не хватает этики, грамотности, то какое там учить таджиков или других. В 1917 учителями были все, кто знал буквы. Вам не кажется, что сегодня тоже самое Как правильно напомнмл Владимир Петросов р А. Райкин: ".... и тогда я подумал - зачем мне учиться, когда я сам могу учить других". К сожалению это относится к подавляющему большинству сегодняшних руководителей в стране. То, что таджики заключили договора со многими странами это хорошо, но они думают о своих, а не о нас. Так же как узбеки взялись за голову потому как их сограждане народили 30 миллионов детей, что с ними делать? решили тоже перевалить на русских. Им тоже оказывается нужны учителя, детские сады, льготы, работа и материнский капитал.. Из ваших слов при нашей неграмотности, невоспитанности мы обязаны думать о соседях..... А они сыпятся без остановки то украина(вытравляющая смертями наш язык) то африканцы, то теперь русские из Газа, которых надо учить русскому. Что вам еще сказать.....
Ответить
35 мин.
Аким Воземчук
Таджики из числа народов Персии,генетический код которых составляет в народах русских 25 %, но особо рефлексовать по этому несчастью не советую,таджики сохранили в чистоте свою генетику,не в пример нам, хотя её история уходит в добиблейские времена ,времена первоцарей начиная Навуходоносора.Вам бы радоваться что у вас кровь от такой венценосной родни, которую ученный народ относит к ариям.Персия поэтому облюбована ортодоксами иудеями ,что её упоминанием нашпигована вся Библия и персы ,в том числе и таджики очень и очень её берегут ,берегут свой народ в здравом духе и теле,не в пример опять же нам.Все оскорбления таджиков я отношу за счет вашей умопомрачающей безграмотности ну или за качество вашего внутреннего"" я""
Ответить
7 мин.
Лариса Поплавская
Ну да вторые арийцы. Чистокровные, высшая расса. Чего же свою страну запустили, а к нам приперлись. Да, да причем нагло. Да и ведут себя культурно, как и положено высшей рассе, где уж нам раздолбаям второсортным.
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии