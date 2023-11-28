В Госдуме жестко ответили министру Кравцову, предложившему снабжать Таджикистан учебниками и учителями

Лариса Поплавская

Вот вы и договорились.... Если нам не хватает этики, грамотности, то какое там учить таджиков или других. В 1917 учителями были все, кто знал буквы. Вам не кажется, что сегодня тоже самое Как правильно напомнмл Владимир Петросов р А. Райкин: ".... и тогда я подумал - зачем мне учиться, когда я сам могу учить других". К сожалению это относится к подавляющему большинству сегодняшних руководителей в стране. То, что таджики заключили договора со многими странами это хорошо, но они думают о своих, а не о нас. Так же как узбеки взялись за голову потому как их сограждане народили 30 миллионов детей, что с ними делать? решили тоже перевалить на русских. Им тоже оказывается нужны учителя, детские сады, льготы, работа и материнский капитал.. Из ваших слов при нашей неграмотности, невоспитанности мы обязаны думать о соседях..... А они сыпятся без остановки то украина(вытравляющая смертями наш язык) то африканцы, то теперь русские из Газа, которых надо учить русскому. Что вам еще сказать.....