«Я смотрю и завидую»: как живет Бари Алибасов в браке с седьмой женой

Бари Алибасов сменил профессию. Чем теперь занимается 77-летний продюсер? И как в семейном бизнесе участвует его новая жена? Удалось ли шоумену полностью восстановить здоровье после падения со второго этажа? И какое радостное событие скоро произойдет в семье артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии