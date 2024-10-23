«Я смотрю и завидую»: как живет Бари Алибасов в браке с седьмой женой

Бари Алибасов сменил профессию. Чем теперь занимается 77-летний продюсер? И как в семейном бизнесе участвует его новая жена? Удалось ли шоумену полностью восстановить здоровье после падения со второго этажа? И какое радостное событие скоро произойдет в семье артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».