Ивановская область четыре часа находилась в режиме беспилотной угрозы

Режим угрозы в Ивановской области ввели в 2:14 и отменили спустя более четырёх часов, официальных данных об атаках не поступало.
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