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Царьград

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Хинштейн сообщил о двух раненых в результате атак дронов в Курской области

Хинштейн сообщил о двух раненых в результате атак дронов в Курской области

В Курской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя. Губернатор Александр Хинштейн сообщил об инцидентах в селах Илек и Колпино, где беспилотники нанесли удары по жилым домам, ранив мужчину и женщину.

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