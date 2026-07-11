Хинштейн сообщил о двух раненых в результате атак дронов в Курской области

В Курской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя. Губернатор Александр Хинштейн сообщил об инцидентах в селах Илек и Колпино, где беспилотники нанесли удары по жилым домам, ранив мужчину и женщину.
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