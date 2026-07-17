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«Мой взор со многими новыми идеями обращен в будущее»: Томас Андерс отказался от воссоединения Modern Talking

«Мой взор со многими новыми идеями обращен в будущее»: Томас Андерс отказался от воссоединения Modern Talking

Томас Андерс не намерен вновь выходить на сцену вместе с бывшим напарником по Modern Talking Дитером Боленом.

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