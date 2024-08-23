Астрофотограф запечатлел «покрытие» Сатурна Луной

Покрытие Сатурна Луной, 21 августа 2024 года / © Josh Dury Многие любители астрономии из стран Латинской Америки, Африки и Европы могли наблюдать, как почти полная яркая Луна проходит перед Сатурном, закрывая его собой.
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