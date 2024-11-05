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Царьград

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Дон заметает снегом. В Ростовской области ожидается образование больших сугробов из-за ухудшения погодных условий

Дон заметает снегом. В Ростовской области ожидается образование больших сугробов из-за ухудшения погодных условий

В донском регионе выпадет месячная норма осадков.Ростовский климатолог Александр Иошпа объяснил жителям донского региона, почему погода в области может ухудшиться.

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