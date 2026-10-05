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Мировое обозрение

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Российские войска ударили по портовому пункту Вилково с военными грузами для ВСУ

Российские войска ударили по портовому пункту Вилково с военными грузами для ВСУ

Главное в тезисах: Удар по логистике: Минобороны РФ подтвердило поражение портового пункта Вилково в Одесской области, который использовался для переброски военных грузов.

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