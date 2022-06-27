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“Росатом” включили в шорт-лист поставщиков для строительства АЭС в Казахстане

“Росатом” включили в шорт-лист поставщиков для строительства АЭС в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана, Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и иные заинтересованные ведомства определились с шорт-листом поставщиков для строительства первой в республике атомной электростанции, сообщает Tengrinews.

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