“Росатом” включили в шорт-лист поставщиков для строительства АЭС в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана, Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и иные заинтересованные ведомства определились с шорт-листом поставщиков для строительства первой в республике атомной электростанции, сообщает Tengrinews.
Министерство энергетики Казахстана, Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и иные заинтересованные ведомства определились с шорт-листом поставщиков для строительства первой в республике атомной электростанции, сообщает Tengrinews.
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