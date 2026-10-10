«Кремль снял главное табу!»: Перерезание «пуповины» Украины началось. Транзит оружия НАТО встал: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня к утру 10 октября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, к утру 10.
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