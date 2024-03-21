Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Задержанный ФСБ сторонник РДК* планировал совершить теракт в Валуйках

Задержанный ФСБ сторонник РДК* планировал совершить теракт в Валуйках

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали россиянина, который, являясь сторонником украинской националистической идеологии, по заданию представителей «Русского добровольческого корпуса»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация) планировал устроить террористический акт в отношении российских военных в городе Валуйки Белгородской области.

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