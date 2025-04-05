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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ждать ли магнитную бурю 6 апреля 2025: прогноз от ученых для метеозависимых

По подсчетам врачей, почти каждый третий человек ощущает на себе изменения в магнитосфере Земли. Чтобы геомагнитная активность не застала врасплох, лучше заранее знать, ждать ли магнитную бурю в ближайшее время.

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