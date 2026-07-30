В Киевской области наказали родителей за танцы 15-летних дочерей у мемориала погибшим

Девушки, местные жительницы 2009 года рождения, снимали своё выступление на фоне мемориала. Вследствие этого полиция составила административные протоколы по части 2 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
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