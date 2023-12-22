Школьника из Луганской Народной Республики поблагодарили за оказание помощи органам внутренних дел

Учащегося Алчевской школы №6 Краснова Платона от имени Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике поблагодарили за оказание помощи органам внутренних дел, неравнодушие, бдительность, проявленную гражданскую ответственность, смелость и решительность.
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