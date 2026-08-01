В Уфе ликвидируют последствия падения обломков сбитого беспилотника

В Уфе устраняют последствия очередной атаки беспилотных летательных аппаратов. После отражения удара обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленной зоны, где возникло задымление, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в канале в мессенджере МАКС.