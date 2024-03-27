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Голы Барабанова и Климова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Далласом»

Голы Барабанова и Климова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Далласом»

«Сан-Хосе» на домашней арене пропустил шесть голов от «Далласа» и потерпел восьмое поражение кряду. В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз».

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