Китай обгоняет США в ИИ: Павел Дуров о секретах успеха DeepSeek

Китайский стартап DeepSeek ставит под сомнение лидерство США в ИИ. Основатель Telegram Павел Дуров отмечает успехи китайских учеников в программировании и математике, связывая их с превосходной образовательной системой страны.
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