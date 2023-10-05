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Почему с пенсиями все плохо: дожить не самое главное

Почему с пенсиями все плохо: дожить не самое главное

Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о планируемой индексации пенсий: в 2024 году выплаты гражданам, находящимся на заслуженном отдыхе, повысят на 7,5%, а средняя пенсия в России достигнет 23 244 рублей для неработающих пенсионеров и 22 605 рублей — для работающих.

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