Санкт-Петербург ввел курортный сбор в размере 100 рублей в сутки с туриста

Санкт-Петербург стал первым городом России, где ввели курортный сбор. Согласно заявлению вице-губернатора города Алексея Корабельникова, с понедельника, 1 апреля, туристы будут платить по 100 рублей за каждый день проживания в северной столице.
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