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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия пробивается, как и 200 лет назад

Россия пробивается, как и 200 лет назад

200 лет назад родился Иван Аксаков – философ, публицист, поэт и славянофил. Его размышления о русском народе, историческом пути России и сегодня вдохновляют, представляют содержательный ответ для тех, кто вопрошает о русской идее.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Памяти К. С. Аксакова» А. Плещеев Человек он был… «Гамлет» Еще один – испытанный боец, Чей лозунг был: отчизна и свобода, Еще один защитник прав народа Себе нашел безвременный конец! Он был из тех, кто твердою стопой Привык идти во имя убежденья; И сердца жар и чистые стремленья Он уберег средь пошлости людской. Он не склонял пред силою чела И правде лишь служил неколебимо… И верил он, что скоро край родимый С себя стряхнет оковы лжи и зла… В наш грустный век, на подвиги скупой, Хвала тому, кто избрал путь суровый… Хвала тому, кто знамя жизни новой Умел нести бестрепетной рукой. Февраль 1861 г., Москва.
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4 н.
Борис Виленский
К сожалению, русских философов никто не читает. На это не хватает ума.
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4 н.

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