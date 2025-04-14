Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 14 по 20 апреля

Что готовят звезды на этой неделе фото: Midjorney/Parents13 апреля закончился период ретроградной Венеры, а значит, что сейчас — то редкое время, когда мы не подвержены влиянию никаких ретроградных планет.
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