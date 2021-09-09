Саакашвили объявил возвращение в Грузию. Ему пообещали коллекцию галстуков в комфортной камере

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал по счету 929-е возвращение на родину. Свое обещание «бравый» Мишико сделал в качестве видеообращения в социальной сети Facebook, смонтированного в классическом жанре предвыборного ролика.
Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал по счету 929-е возвращение на родину. Свое обещание «бравый» Мишико сделал в качестве видеообращения в социальной сети Facebook, смонтированного в классическом жанре предвыборного ролика.
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