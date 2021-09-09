Театр абсурда

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Саакашвили объявил возвращение в Грузию. Ему пообещали коллекцию галстуков в комфортной камере

Саакашвили объявил возвращение в Грузию. Ему пообещали коллекцию галстуков в комфортной камере

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал по счету 929-е возвращение на родину. Свое обещание «бравый» Мишико сделал в качестве видеообращения в социальной сети Facebook, смонтированного в классическом жанре предвыборного ролика.

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людмила бер
Батуми самый "мокрый" город на побережье Черного моря. Из 7 дней отдыха, 6 дней будет дождь. Ну и зачем ехать?
Vladimir Lioubimcev
Новую войну хочет развязать между Грузией и Россией?!! А оно русским и грузинам нужно?

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