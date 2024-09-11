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На поверхности звезды, такой как Солнце, постоянно бурлит горячий газ

На поверхности звезды, такой как Солнце, постоянно бурлит горячий газ

На поверхности звезды, такой как Солнце, постоянно бурлит горячий газ. Мы видим это каждый день на Солнце, но до сих пор нам не доводилось наблюдать такое поведение вблизи других звезд, кроме нашей собственной.

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