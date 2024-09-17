Эксперт объяснил детали новых правил в законодательстве. Теперь с доходов по вкладам обяжут заплатить налоги, но не всех.
С доходов по вкладам обяжут заплатить налоги: Эксперт объяснил детали
Комментарии
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Наталья Котельникова
И ... Естественно только с пенсионеров. Вперёд
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
Вообще не понесу свои кровные в этот продажный пиндосовские сбер
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15 час.
Сергей Михайлов
уже пришла бумажка и не о 190тыс. речь, а о 150т, а что выше - отдай 13%, а то власти не на что продолжать войну. Охренеть. И ведь не с этих берут, которые воруют миллиардами в том же МО или олигархов, а с простого народа, который пытается сам выжить, не расчитывая на помощь этого коррумпированного государства. А оно у нас по заявлению верхушки, социально ориентированое! Во как!
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14 час.
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