Медведев пояснил, почему существование Украины фатально для украинцев

Существование Украины «смертельно опасно» для украинцев, причем при любом руководстве, потому что наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий.
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