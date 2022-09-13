Как приморский педагог из уголовников людей воспитывал: история Теодора Тихого

В сентябре 1996 года в Уссурийске на одного почетного жителя стало больше. Депутаты местной Думы единогласно одобрили кандидатуру народного учителя СССР, автора книги "Судьбы" — Теодора Тихого — человека, которого даже после его смерти продолжают называть приморским Макаренко.
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