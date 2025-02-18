Константинопольский котёл может встать в один ряд с Изваринским, Иловайским и Дебальцевским.Очередной котёл для ВСУ намечается в ДНР под селом с грандиозным историческим названием Константинополь: там четыре батальона украинских боевиков могут оказаться в окружении в ближайшее время.