Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ни мира, ни войны...

На  днях  я   в  посте Лучше раздавить гадину не тогда, а сейчас, раз уж мы начали.писала,  что   вообще-то    тексты   нашего  дорогого  Димитрия-Принудителя  нам  как  бальзам  на  рану, свет  в  окошке  и  так  далее,  но  недавно       наш  Димитрий-Грузиноборец  сделал  прогноз,  вызвавший  у  меня  недоумение.

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